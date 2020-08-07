В Кабардино-Балкарии выращивают овощей в три раза выше потребности

Производство и сборы овощей в Кабардино-Балкарии втрое превышает потребности республики.

"В Кабардино-Балкарии при средней годовой потребности республики в 121 тыс. тонн валовой сбор овощей в 2019 году составил 404 тыс. тонн, или в три раза больше потребности. В этом году планируем собрать свыше 480 тыс. тонн различных овощей, или 115% к прошлому году", — заявил министр сельского хозяйства республики Хасан Сижажев.

Он напомнил, что свежие овощи из республики поставляют во многие регионы России.

Сижажев также отчитался, что республика добилась хороших результатов в переработке овощей. Кабардино-Балкария сейчас занимает первое место по этому показателю в Северо-Кавказском федеральном округе и входит в тройку лучших в России.

В 2019 году в республике произвели 330 млн условных банок плодоовощных консервов, из них свыше 200 млн банок поставили в регионы России.