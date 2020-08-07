Эксперт: нельзя отменять транспортный налог для отдельных марок авто

Отменить транспортный налог для владельцев автомобилей отечественных марок предложили в Госдуме. Однако автоэксперты считают такое предложение неразумным.

Свое мнение по вопросу высказал председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин.

"С моей точки зрения, это совершенно неправильно. Налог есть налог. Он не должен привязываться к месту производства автомобиля. Почему люди, которые покупают более качественные машины, иномарки, должны платить больше? Это принципиально неправильный подход к тому, кто должен, а кто не должен платить транспортный налог. Это во-первых. Во-вторых, на мой взгляд, наш автопром уже не поднять. Единственное, что нам остается, это более-менее локализованная сборка иномарок на территории России. Этот путь вполне возможен и перспективен. А собственный автопром в том виде, в каком он существовал в советское время, за этим гнаться уже не стоит, мы отстали навсегда", — отметил эксперт.

Он пояснил, что иномарки, которые собираются в России, стоят дешевле, чем их зарубежные собратья. Поэтому нужно позволить автоконцернам открывать в нашей стране свои производства. Это позволит не только обеспечить работой тысячи человек, но и даст возможность россиянам покупать иномарки по более приемлемым ценам.

По словам Похмелкина, транспортный налог необходимо включить в стоимость топлива. То есть кто больше ездит, тот больше платит.