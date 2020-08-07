Транспортный налог могут отменить на некоторые автомобили в России

В Госдуме предложили отменить транспортный налог на российские автомобили. Письмо с этим предложением на имя министра финансов России Антона Силуанова написал член ЛДПР Василий Власов.

"В России больше всего распространены недорогие отечественные автомобили с небольшим объемом двигателя. Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния, поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок. Такой шаг станет небольшой мерой экономической поддержки граждан и существенной — для отечественного автопрома", — написал парламентарий.

Депутат Власов попросил руководство министерства финансов проанализировать возможность реализации инициативы.

Сейчас этот налог в стране начисляется, учитывая мощность двигателя автомашины. На авто с мощными двигателями применяется повышенная ставка налогообложения.