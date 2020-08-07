"Яндекс.Маркет" подсчитал, каким спортом заниматься дешевле

Онлайн-сервис "Яндекс.Маркет" изучил спрос на спорттовары, использовав данные о переходах пользователей в интернет-магазины за год.

"Самым недорогим видом спорта стала скандинавская ходьба, для нее нужны специальные палки стоимостью 1 241 рубль. Следом идет йога: коврики обойдутся в 1 864 рубля", — пишут исследователи.

На третьем месте по стоимости оказался баскетбол. Средняя стоимость мяча составляет около 2 тысяч рублей. Набор для занятий футболом обходится в 6 тыс. рублей (мячи за 1 975 рублей, бутсы — за 4 033 рубля).

"Минимальный набор для занятий плаванием (купальник или плавки, а также шапочка) будет стоить 2 575 рублей, а набор для игры в настольный теннис (ракетки, мячи и сетка) обойдется в 3 179 рублей. Бег оказался не самым дешевым. Беговые кроссовки стоят 5 175 рублей", — говорится в отчете.

Наиболее дорогими видами спорта из десяти стали лыжный спорт, велоспорт и сноуборд.