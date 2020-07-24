Миллиардеры, которые стали еще богаче за время карантина

Основатель венчурной компании RTP Global стал богаче на 88%. Рост доходов зафиксирован за время эпидемии.

Оценку состояния российских миллиардеров провели эксперты журнала Forbes. Так, на первом месте разместился Леонид Богуславский.

Его финансовое состояние улучшилось с 1,5 миллиарда долларов до 2,8 миллиарда долларов. Лидерство в рейтинге основателю RTP Global принес рост акций компании Datadog. В эту компанию Богуславский вложил немало инвестиций.

Серебро рейтинга заслужил Сулейман Керимов. До пандемии его состояние оценивалось в 10 миллиардов долларов, а после — уже в 18,6 миллиарда долларов. Прирост составил 86%. Доходы выросли на фоне роста акций предприятия по добыче золота "Полюс".

Замыкает тройку лидеров совладелец "Яндекса". Доходы Аркадия Воложа выросли на 75%. Это произошло после того, как "Яндекс" и Сбербанк разделили активы.

В десятку разбогатевших за время эпидемии россиян вошли также основатель банка Tinkoff Олег Тиньков (состояние выросло на 63% и достигло 2,6 млрд долларов), владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков (+53%, состояние 2,3 миллиарда долларов), акционер "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов (+51%), председатель совета директоров "Иркутской нефтяной компании" Николай Буйнов (+51%), бенефициар IPG Photonics Валентин Гапонцев (+46%), глава совета директоров энергетического холдинга "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов (+44%).