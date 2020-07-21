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Илона Маска причислили к богатейшим людям мира

Мир » Северная Америка » США и Канада

Илон Маск вошел в первую пятерку самых богатых людей мира. На такой уровень он поднялся впервые за свою карьеру.

Рейтинг состояний богатейших людей планеты представил журнал Forbes. На первом месте традиционно находится основатель Amazon Джефф Безос. У него насчитали 189 миллиардов долларов. На втором месте руководитель Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. К этому моменту он накопил 113,8 миллиарда долларов. Тройку лидеров завершает глава Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в 113,4 миллиарда долларов.

На четвертой строчке рейтинга расположился основатель Facebook Марк Цукерберг. На социальной сети он заработал 90,3 миллиарда долларов. А на пятом месте на этот раз оказался основатель Tesla и Space X Илон Маск. Эксперты насчитали у него 74,2 миллиарда долларов. В середине марта он находился на 31 стройке рейтинга.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Илона Маска подозревают в избиении Эмбер Херд. Такое мнение высказали сотрудники апартаментов, где жила пара Херд-Депп. По их словам, следы насилия появились у Херд через неделю после того, как Джонни Депп уехал из страны. В это время к ней приезжал Маск.

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