По сравнению в июнем прошлом года, анальгин российского производства подорожал на 26,5%.
Теперь за 10 таблеток дозировкой 500 мг нужно заплатить 17 рублей. В прошлом году такая упаковка стоила около 14 рублей.
По данным экспертов, в зависимости от лекарства и производителя отмечается рост цен на анальгин до 38%.
Самыми дорогими стали упаковка анальгина с 10 таблетками производителя "Медисорб" (до 14 рублей) и упаковка с 20 таблетками от компании "Авексима" (до 65 рублей).
"За год средняя цена анальгина выросла на 38,5%, в свою очередь", — сообщили в сервисе "Мегаптека.ру".
Увеличение цены на этот препарат эксперты объясняют ростом стоимости импортных фармсубстанций, из которых его изготавливают.
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