В российских аптеках зафиксировали рост цен на анальгин до 38%

По сравнению в июнем прошлом года, анальгин российского производства подорожал на 26,5%.

Теперь за 10 таблеток дозировкой 500 мг нужно заплатить 17 рублей. В прошлом году такая упаковка стоила около 14 рублей.

По данным экспертов, в зависимости от лекарства и производителя отмечается рост цен на анальгин до 38%.

Самыми дорогими стали упаковка анальгина с 10 таблетками производителя "Медисорб" (до 14 рублей) и упаковка с 20 таблетками от компании "Авексима" (до 65 рублей).

"За год средняя цена анальгина выросла на 38,5%, в свою очередь", — сообщили в сервисе "Мегаптека.ру".

Увеличение цены на этот препарат эксперты объясняют ростом стоимости импортных фармсубстанций, из которых его изготавливают.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские аптеки увеличили выручку на 20%.