Эксперт рассказал, как вернуть доверие к российской валюте

Российскую валюту нужно деноминировать в 100 раз. В результате это вернет к ней доверие.

С такой инициативой выступил руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев. По его мнению, процедура не потребует особых затрат, основные расходы понесет Банк России.

Аналитик указал, что в России растет объем денежной массы. Сейчас на каждого гражданина приходится наличных денег в размере 80 тысяч рублей. Эксперт уверен, что этому способствует получение "серой" зарплаты и уход бизнеса в незаконные схемы.

Стоит отметить, что при деноминации в оборот вернутся копейки.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по прогнозу Минэкономразвития, падение ВВП России в этом году составит 5%. Специалисты МВФ прогнозируют еще большее падение — на 6,6%. В июне Центробанк снизил ставку рефинансирования сразу на один процентный пункт — до 4,5 %, достигнув таким образом рекордно низкой стоимости заимствований в российской истории.