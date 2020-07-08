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Автор Усам Оздемиров

Банкиры, подайте на рост экономики

Экономика

Прогнозы развития экономики России на текущий год неутешительны: Минэкономразвития считает, что падение ВВП в 2020 году составит 5 % или чуть меньше. Международные организации смотрят на Россию с ещё большим пессимизмом: МВФ прогнозирует сокращение ВВП страны на 6,6 %, а ОЭСР предсказывает просто обвал — от 8 до 10 процентов в зависимости от успехов или неудач в сдерживании пандемии. Но если отставить в сторону коронавирус, очень важен выбор инструментов экономической политики, не последнюю роль в которой играет денежно-кредитная политика.

В июне Центробанк снизил ставку рефинансирования сразу на один процентный пункт — до 4,5 %, достигнув таким образом рекордно низкой стоимости заимствований в российской истории. ЦБ объяснил своё решение тем, что снизились риски, связанные с ситуацией на финансовых рынках, а "влияние проинфляционных факторов в основном исчерпано". При этом инфляция на тот момент находилась на уровне 3,1 % при установленном ориентире 4 % в годовом выражении.

Надо сказать, что данный шаг вполне соответствовал ожиданиям рынка, тем более что в условиях пандемии все мировые центробанки продемонстрировали движение в сторону смягчения денежно-кредитной политики. Таким образом, принятое ЦБ решение вполне соответствует духу поговорки "и волки сыты, и овцы целы".

Многие экономисты и политики, радеющие, прежде всего, за развитие реального сектора экономики, давно критиковали политику денежных властей за то, что во имя "святой" цели таргетирования инфляции задирали вверх ключевую ставку, лишая тем самым финансовой подпитки важнейшие отрасли народного хозяйства. Регулятор, видимо, внял мольбам: уже в прошлом году ЦБ поэтапно снизил ключевую ставку аж на 1,5 % — с 7,75 до 6,25 %, а в текущем году процесс пошёл ещё быстрее. Другой вопрос, как эта голубиная политика отражается на кредитовании коммерческими банками реального сектора экономики. Тут, к сожалению, всё очень сложно, и прямая связь не прослеживается.

Между выживанием и долговой кабалой

Согласно оценкам вице-президента Ассоциации банков России, учёного-экономиста Александра Хандруева, кредитование предприятий нефинансового сектора продолжает находиться "на уровнях, близких к историческим минимумам". В прошлом году оно составило 33,8 трлн рублей (без учёта финансовых организаций) и возросло за год всего на 1,2 %.

Эксперт объясняет ситуацию набором объективных причин. Банки сдерживает недостаточная финансовая устойчивость большинства корпоративных заёмщиков и связанная с этим необходимость формирования резервов. На начало 2020 года удельный вес просроченных ссуд в данном секторе составлял 7,8 %, а уровень проблемных и безнадёжных ссуд достигает 11 %. Проблему дефицита надёжных заёмщиков невозможно решить повышением доступности кредита, снижением рыночных ставок и смягчением неценовых условий, считает Хандруев.

Сокращение спроса на банковские ссуды может быть также связано с увеличением выпуска долговых ценных бумаг крупными компаниями. Итоги обследования российских промышленных компаний на тему инвестиционных проблем дали интересные результаты. Препятствиями для принятия решения об инвестициях опрошенные называли следующее:

  • ожидаемая доходность ниже целевого уровня — 21 %;
  • длительный срок окупаемости инвестиций — 36 %;
  • высокая неопределенность экономической ситуации — 45 %;
  • высокая стоимость заёмного капитала — 47 %;
  • нехватка собственных средств — 81 %.

Практика показывает, что основными источниками финансирования для российских компаний (78 %) служат собственные и бюджетные средства.

С точки зрения Александра Хандруева, банковский канал денежной трансмиссии теряет свою эффективность из-за высокого уровня проблемной и просроченной ссудной задолженности, а уровень кредитных ставок не играет особой роли, поскольку основным источником финансирования инвестиций являются собственные средства предприятий. Но ведь это суждение можно полностью перевернуть, если посмотреть на ситуацию не с точки зрения банков, а предприятий. Проблемы с задолженностью по ссудам возникают из-за того, что невозможно работать прибыльно при таких кредитных ставках, и лучше уж развиваться с опорой на собственные средства — хоть и с меньшим размахом, но зато без риска впасть в долговую кабалу.

В прошлом году коммерческие банки выдавали кредиты компаниям со ставкой от 8 до 10 процентов, в основном краткосрочные, до 1 года. Неудивительно, что их направляли на обеспечение текущей деятельности, а не на новые инвестиционные проекты.

Исследование портала "Банки.Ру" показывает, что в тройке лидеров по объёму полученного кредитования в 2019 году фигурируют:

  • оптовая и розничная торговля;
  • операции с недвижимостью;
  • производство пищевой продукции.

Банки при выдаче ссуд ориентируются в первую очередь не на бизнес-проект, не на обороты компаний и даже не на прибыль, а на кредитную историю, наличие залога и репутацию топ-менеджера. Если к этому подходить чересчур педантично, то безупречного заёмщика в наших условиях вообще не найти. Всё это плохо сочетается не только с целью рывка в инновационную экономику, но даже с простым преодолением стагнации.

Индекс деловой активности МСБ в красном секторе

Недоступность кредитных средств для малых и средних предприятий является одной из главных проблем развития экономики, полагает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Индекс деловой активности RSBI в этом году упал до 38,8, показав минимальное значение за 5 лет наблюдений. Значение меньше 50 уже свидетельствует о неблагополучии в данном секторе. Благодаря дешевым и "длинным" кредитным деньгам, предприятия малого и среднего бизнеса в развитых странах способны обеспечивать от 50 до 80 % доходов бюджета, у нас же эта доля не превышает 20 % на протяжении многих лет.

Судя по данным Ассоциации банков России, объём кредитов МСБ (без учёта финансовых организаций) на начало 2020 года составлял 4,7 трлн рублей, что ниже уровня 2014 года, который был самым высоким в истекшем десятилетии (5,2 трлн рублей). Снижение спроса на кредитные продукты происходит из-за:

  • высоких ставок и рисков;
  • коротких сроков погашения займов;
  • сложности их получения;
  • ограниченного количества предложений для МСП, а также опасений банковских структур по поводу возможных потерь прибыли и увеличения доли невозвратных кредитов.

Как бы то ни было, прибыль российских банков за 2019 год составила 1,7 трлн рублей, что больше на 73 % по сравнению с предыдущим годом. Банки, будучи коммерческой структурой, всё же нацелены на то, чтобы вкладывать средства в наиболее прибыльный бизнес, например, потребительский кредит или валютные операции. И роль ЦБ с её мощными инструментами регулирования в том и заключается, чтобы воздвигать заслон перед разрушительной стихией рынка и стимулировать циркуляцию денежных ресурсов в интересах экономики.

Улучшение системы кредитования для МСП при параллельном снижении налоговой нагрузки позволит разогнать этот сектор, повысить уровень занятости населения, стимулировать потребительский спрос, что будет способствовать росту экономики страны, считает Павел Сигал. Но мешают застарелые проблемы и родимые пятна российского капитализма:

  • чрезмерное административное давление на предпринимателей,
  • высокий уровень налогов,
  • склонность бизнеса к уходу в тень и бегству в офшоры,
  • бесконечная война ЦБ с инфляцией и чистка банков.

Кстати, их "популяцию" так успешно разредили, что с 923 в 2014 году довели до менее 400 в 2020 году. И вряд ли процесс закончился: учитывая нанесенный экономике урон из-за пандемии, процесс закрытия мелких и средних банков может продолжиться.

На сегодня доля чистых активов пяти крупнейших банков — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, "ФК Открытие" — превышает 60 % от общего объёма. Авторы исследования портала "Банки.Ру" полагают, что концентрация активов у крупнейших организаций с доминированием "госбанков" негативно влияет на уровень конкуренции сектора в целом, а также снижает интерес к банковскому бизнесу в России со стороны инвесторов и действующих акционеров банков.

Таким образом, с одной стороны, у нас недостаточно сверхрентабельных предприятий, способных производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, а с другой, ничтожно мало коммерческих банков, рискующих выдавать им дешевые и "длинные" кредиты. Кажется, круг замкнулся.

Остаётся вариант целевого кредитования бизнеса под гарантии и при участии специализированных государственных организаций, таких как Фонд развития промышленности, ВЭБ, РФПИ или Корпорация МСП. Видно, стоит прислушаться к рекомендациям экспертов о законодательном закреплении за Центральным банком такой важной функции, как обеспечение экономического роста страны, без чего порочный круг разорвать вряд ли удастся.

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Темы банки ссуды экономика рф кредитование малый и средний бизнес
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