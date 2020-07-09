Пользователям PayPal станут недоступны внутренние переводы в России

До конца июля пользователям PayPal в России нужно завершить внутренние переводы. С 31 июля платежная система перейдет только на международные платежи.

Об этом сообщает сайт компании.

"Мы будем поддерживать только международные платежи: Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal. Вы не сможете отправлять пользователям PayPal в России или получать платежи от пользователей PayPal в России", — говорится в сообщении.

Такое решение, вероятнее всего, связано с новыми российскими правилами. Они ужесточили требование к переводам электронных денег в стране.

Ранее "Правда.Ру" писала, что свою платежную систему запускает Сбербанк. Она получила название Sberpay. Сервис позволяет оплачивать покупки в интернете, а также в POS-терминалах с использованием мобильного приложения "Сбербанк Онлайн".