Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала "Россия в глобальной политике" рассказал о вероятности финансового кризиса в 2021 году.

"Текущая неблагоприятная ситуация может спровоцировать и новый финансовый кризис в одной или нескольких странах. Это в свою очередь окажет давление на финансовый и валютный рынки России, а также вызовет дополнительное снижение спроса на российский экспорт. Вероятность такого шока повышается со временем, и в 2021 году риск будет выше, чем в 2020-м. К этому мы также должны быть готовы", — подчеркнул Медведев.