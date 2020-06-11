ТК "Белореченский": запущена процедура банкротства

В непростой ситуации оказался крупный тепличный комбинат "Белореченский" Краснодарского края. 01.06.2020 г. решением местного Арбитражного суда в отношении ТК была введена процедура "конкурсного производства", а исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на временного управляющего.

По имеющейся информации в процессе урегулирования задолженности бенефициар и генеральный директор ТК "Белореченский" А. Ю. Муравьев (Вице-Президент Ассоциации теплиц России) занимал последовательную нелояльную позицию и оказывал значительное противодействие c целью затягивания процесса перехода ТК "Белореченский" в "конкурсное производство".

А.Ю. Муравьевым было инициировано принятие арбитражным судом обеспечительных мер на запрет проведения 1-го собрания кредиторов ТК "Белореченский".

В середине прошлого месяца "Правда.Ру" писала о том, что один из крупнейших производителей овощей закрытого грунта на Кубани тепличный комбинат "Белореченский" может быть признан банкротом по заявлению ПАО "Сбербанк".

Задолженность перед Сбербанком составила 480,5 млн руб., задолженность перед остальными кредиторами может составить еще 1 млрд. руб.

Напомним, что в 2018 году ПАО Сбербанк по просьбе ТК "Белореченский" дважды проводил реструктуризацию кредитных обязательств. Однако Аркадий Муравьев, используя административный ресурс фактически произвел нецелевое расходование средств направив деньги на строительство третьей и четвертой очередей теплиц в отсутствие одобрения со стороны основного залогового кредитора — ПАО Сбербанком.

В мае 2020 года "Правда.Ру" сообщала, что Муравьев скрывает от кредиторов, на что тратятся средства компании, вместо погашения текущих обязательств по кредитам.

Кроме того, чтобы рассчитаться с долгами, ТК "Белореческий" не продает непрофильные активы, а поручители по кредитам ТК "Белореченский", которые контролируются также г-ном Муравьевым А. Ю. активно избавляются от собственных активов.

Изданию удалось получить комментарии конкурсного управляющего: