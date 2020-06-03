Россия обставила США в войне за "Северный поток — 2"

Трубоукладчик "Академик Черский" может приступать к работам по строительству "Северного потока — 2", не опасаясь американских санкций.

Напомним, что, как сообщала "Правда.Ру", американские власти объявили, что

"если "Газпром" использует судно "Академик Черский " для завершения строительства" в его отношении будут введены санкции.

Что изменилось

"Академик Черский" больше не принадлежит "Газпрому" — судно сменило владельца. Теперь оно — собственность Самарского теплоэнергетического имущественного фонда.

Основная деятельность СТИФ — "аренда и управление недвижимым имуществом" (из Российского международного реестра судов).

Как пояснили новые владельцы "Черского", деятельность СТИФ осуществляется в границах России.

"По этой причине какие бы ограничения ни придумывали американцы, они будут абсолютно бессмысленными".

На данный момент судно-трубоукладчик пришвартовано в порту Мукран (Германия) и ждет команды продолжить возведение "Северного потока — 2".