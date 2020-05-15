Сенат США пригрозил "Газпрому" введением санкций

Сенатор от штата Техас Тед Круз заявил о том, что если Россия не завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", то в отношении "Газпрома" будут введены санкции, принятые в декабре 2019 года.

Власти США уже одобрили санкции по газопроводу, формулировки которых не предусматривают возможностей для трактовок или исключений.

"Если Газпром использует судно "Академик Черский" для завершения строительства, президент США обязан ввести санкции, — цитирует слова сенатора Atlantic Council.

Напомним, что в декабре прошлого года компания Allseas (Швейцария) в связи с американскими санкциями приняла решение приостановить работы по прокладке "Северного потока — 2" и увела свои трубоукладчики.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что использование судна "Академик Черский" — это один из способов достройки трубопровода, но для того, чтобы его подготовить, потребуется некоторое время.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Китай может ответить на американские санкции.