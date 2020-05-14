СМИ: Китай может ответить на американские санкции

Против американских чиновников в Китае могут ввести санкции. Это будет ответной мерой на действия США.

Об этом со ссылкой на свои источники на пишет Global Times.

"Китай ответит не просто символически, он примет контрмеры, которые будут болезненными для них", — цитирует аналитиков издание.

В санкционный список могут попасть не меньше четырех членов американского конгресса и две организации из США. Среди тех, кто первый на очереди для введения китайских санкций, генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт. Он подал в суд иск на Китай, обвинив в том, что именно КНР устроила пандемию COVID-19 в мире.

Стоит отметить, что в Китае в принципе недовольны позицией США, которые откровенно обвиняют страну в сокрытии информации о коронавирусе, в несвоевременном оглашении данных об опасности инфекции. Между тем, сообщается, что сенат США готовится рассмотреть принятие нового закона, который предполагает ответственность за распространение коронавируса. В нем прописаны санкции против Китая.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что антикитайская риторика — один из способов Дональда Трампа добиться переизбрания на второй президентский срок.