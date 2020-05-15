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Автор Любовь Степушова

"Газпром" бросает вызов США. Оправдан ли риск?

Экономика » Сырье » Газ

"Газпром", видимо, приступает силами трубоукладчика "Академик Черский" к прокладке оставшихся 160 км "Северного потока-2". Это вызов США, которые наложат санкции на "Газпром" в то время, когда кампания впервые сработала с убытком.

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"Черский" грузит трубы для "Северного потока-2"

Как сообщило агентство Bloomberg трубоукладчик "Академик Черский” принимает трубы для "Северного потока-2” в немецком порту Мукран.

Агентство ссылается на спутниковые снимки Мукрана, которые были опубликованы Planet Labs inc., на них видно, что секции газопровода, находившиеся в хранилище неподалеку от гавани, переместили на пристань с краном для их погрузки. Таким образом, пишет агентство, "Газпром” переводит строительство трансбалтийского газопровода в финальную стадию.

Можно предположить, что до начала непосредственно работ по укладке "Северного потока-2” осталось совсем немного времени. Вероятнее всего, они возобновятся в конце мая — начале июня.

Риск попасть под тяжелые санкции

Известно, что трубоукладчик шел к месту назначения очень замысловатым и длинным маршрутом, какой только возможен, как предполагалось, чтобы получить время на размышление, поскольку "Газпром" рисковал попасть под тяжелые санкции США.

На первом этапе речь идет о полной блокировке всех американских активов кампании, запрет на операции с ними и на въезд представителей компании в Штаты. Именно из-за таких угроз швейцарская компания Allseas Group SA — приостановила работы и вывела из Балтийского моря свои суда.

На втором, "Газпром" рискует лишиться многих партнеров по другим проектам из-за вторичных санкций на них, а также финансирования в американской валюте. И это в то время, когда компания впервые в своей истории сработала в первом квартале 2020 года с убытком из-за снижения цен на газ.

Напоминаем, что до завершения газопровода осталось проложить 160 км труб. В Nord Stream 2 (операторе "Северного потока-2") заявляли о намерении завершить проект в "максимально короткий срок".

Санкции — не причина отказаться от "Северного потока-2"

Как сказал "Правде. Ру" заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, санкции против газпромовских "дочек" уже вводились, и это не повод для того, чтобы прекращать работу над стратегическими проектами, направленными "на укрепление собственной энергетической безопасности, безопасности в энергетической сфере между Россией и Европой и бизнеса "Газпрома" на долгосрочную перспективу".

По словам эксперта, "какие-то юридические действия по защите будут, наверное, предприниматься".

"Достройка "Северного потока-2" — это дело принципа и для "Газпрома", и для России, и для Европы. Такое беспринципное вмешательство в энергетическую политику России и Европы со стороны США уже выходит даже за низкие рамки приличий", — отметил Алексей Гривач.

Эксперт полагает, что собственности в США у "Газпрома" нет, а если и есть, то "скорее всего, они вся она уже перерегистрирована".

"Даже если  деятельность "дочек" в США будет заблокирована, значит, в" Газпроме" будут работать через другие", — резюмировал Алексей Гривач.

Какой возможен ответ?

Заметим, что когда Вашингтон ввел санкции против швейцарской структуры "Роснефти" TNK Trading International S. A. (TTI) в связи с тем, что компания "работает в нефтяном секторе венесуэльской экономики", то было принято решение передать все ее активы в Венесуэле вновь созданному госпредприятию "Росзарубежнефть". Оно полностью принадлежит "Росимуществу".

Так же "Газпромбанк" завершил процесс передачи "Росимуществу" блокирующего пакета — 25% плюс одна акция — попавшего под санкции США "Еврофинанс Моснарбанка", работающему с Венесуэлой.

Дело в том, что государственный орган в качестве акционера менее уязвим к любым политическим и экономическим рискам из-за того, что это может рассматриваться актом агрессии и даже объявлением войны. В "Газпроме" государству принадлежит контрольный пакет акций — 50,23% (Росимуществу принадлежит 38%), собственно, это уже госпредприятие. В качестве ответной меры за санкции против российского государства, в Думе обсуждался запрет на участие американским компаниям ("Пепси", Макдоналдс и так далее) в деятельности на территории России.

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Темы газпром алексей гривач северный поток-2 судно академик черский антироссийские санкции
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