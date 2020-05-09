В Германию прибыло судно, способное закончить строительство трубопровода "Северный поток-2". Речь идёт о трубоукладчике "Академик Черский".

Судно принадлежит "Газпрому". В ФРГ оно прибыло из Калининграда.

"Академик Черский" бросил якорь в акватории немецкого порта Мукран, где расположен логистический терминал строительства газопровода "Северный поток-2"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...