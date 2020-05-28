Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс заявил о том, что для того, чтобы выйти из кризисной ситуации, нужно развивать инновационную энергетику. О перспективах инновационной энергетики рассказал исполнительный вице-президент, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель.
"Давно известно, что энергетические потребности человечества растут. Во многих наших исследованиях это доказано. Тепловая энергетика еще 100-150-200 лет сможет удовлетворить потребности человека в энергии, а потом эти энергетические потребности будут нуждаться в совершенно другом инновационном переходе, то есть там нужна другая энергетика, поэтому я согласен с его тезисом.
Сейчас 85% энергопотребления в мире обеспечивается за счет тепловой энергетики, то есть угля, за счет органического топлива. Еще порядка 6% за счет атомной энергетики — это тоже тепловая энергетика.
Сейчас весь мир занимается инновационными энергетическими продуктами, и Советский Союз был одним из лидеров в этом направлении. Мы занимались водородной энергетикой, термоядерной энергетикой, то есть управляемым термоядерным синтезом, и развивали промышленные реакторы на быстрых нейтронах в атомной энергетике
Сейчас мы являемся единственной страной в мире, у которой есть уже реакторы — БН-600, БН-800, скоро в эксплуатацию будет запущен БН-1200, что позволит нам говорить о возобновляемости тяжелого уранового топлива. Конечно, инновационную энергетику нужно развивать", — заключил эксперт.
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