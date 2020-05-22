В Госдуме приняли закон о расторжении договоров аренды без штрафов

В Госдуме приняли закон, согласно которому, компании малого и среднего бизнеса из числа пострадавших от коронавируса, имеют право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не компенсировать убытки в виде упущенной выгоды.

В случае, если владелец помещения не соглашается снизить плату за аренду, то представители малого и среднего бизнеса могут разорвать договор без каких-либо штрафов.

Законопроект был внесен в Госдуму 7 мая для поддержки экономики в период пандемии. Но изначально, согласно тексту законопроекта, добросовестные арендодатели имели право разрывать договоры с владельцами помещений только если их доходы упали более чем на 50% с момента введения ограничений.

В настоящее время около 42,8% компаний малого и среднего бизнеса испытвают трудности с оплатой аренды. Многие предприятия оценивают свои шансы выйти из кризиса в 50% и ниже.

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