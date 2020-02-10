Как коронавирус скажется на экономике России: прогноз Счетной палаты

Эксперты Счетной палаты России подготовили аналитический прогноз того, как китайский коронавирус повлияет на экономику нашей страны.

По мнению экономистов, эпидемия, которая сейчас свирепствует в Китае, негативно повлияет на мировую и российскую экономику.

Чего стоит ожидать

Главная угроза для России — сокращение внешнеторгового оборота с Китаем.

За 11 месяцев 2019 года торговый оборот между двумя странами составлял примерно $100 млрд, то есть 16,5% всего внешнеторгового оборота страны.

Если эпидемия "затянется", России придется искать не только альтернативных поставщиков целого ряда товаров, но и новые рынки сбыта.

Негативно скажется снижение спроса на энергоресурсы и падение цен на нефть, которые уже начались: чуть больше чем за неделю нефть марки Urals подешевела почти на 5%.

"Конкретные цифры экономических потерь напрямую будут зависеть от того, как быстро удастся справиться с эпидемией", — считают эксперты.

Напомним, что ранее о том, что эпидемия коронавируса "ударит по кошелькам" россиян предупреждали финансовые аналитики. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.