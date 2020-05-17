При самом худшем экономическом сценарии стоимость хлебобулочных изделий повысится максимум на 8%.
Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.
"Цены на хлеб в значительной степени определяются общеэкономической обстановкой — расходы на зерно составляют порядка 15% в розничной цене. Другими словами, если цены на зерно за год возрастут на 50% (чего не было почти 15 лет), цена на хлеб увеличится лишь на 8%", — пояснил эксперт.
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