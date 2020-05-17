Эксперт: хлеб может подорожать максимум на 8%

При самом худшем экономическом сценарии стоимость хлебобулочных изделий повысится максимум на 8%.

Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.