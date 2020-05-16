Сотрудники Сбербанка возвращаются на работу в офис

С 18 мая у сотрудников Сбербанка, которые работали в удаленном формате, есть возможность вернуться на работу в офис.

Об этом сообщил источник в структуре банка. По его словам, руководители отделов могут выводить не более 30% сотрудников и только с их согласия.

Сейчас в банке составляют список сотрудников, которые с 18 мая выйдут на работу в офис.