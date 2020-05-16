С 18 мая у сотрудников Сбербанка, которые работали в удаленном формате, есть возможность вернуться на работу в офис.
Об этом сообщил источник в структуре банка. По его словам, руководители отделов могут выводить не более 30% сотрудников и только с их согласия.
Сейчас в банке составляют список сотрудников, которые с 18 мая выйдут на работу в офис.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.