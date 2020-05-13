Ростуризм разработает план поэтапного выхода отрасли из карантина

Ростуризм планирует разработать план поэтапного выхода туристической отрасли из карантинных мер.

В план, реализация которого должна помочь возродить туристическую отрасль, будут включены идеи, озвученные экспертами и представителями бизнеса.

В ведомстве сообщили, что при составлении плана будут учитываться правила безопасности для туристов, а также "привлекательность турпродукта".

Представители Ростуризма и бизнес предложили включить в список системообразующих предприятий ключевых представителей гостиничной отрасли.

Кризис туристической отрасли

Из-за остановки въездного туризма Россия теряет не менее 300 млрд рублей в квартал. В связи с этим Ростуризм предложил увеличить туристическую привлекательность России, упростив процесс оформления виз.

В частности, речь идет о возможности введения многократных виз сроком до пяти лет. Данная нефинансовая поддержка позволит не только быстро восстановить въездной турпоток, но и увеличить его по итогам следующего года на 20-30% по отношению к докризисному уровню.