Ростуризм планирует разработать план поэтапного выхода туристической отрасли из карантинных мер.
В план, реализация которого должна помочь возродить туристическую отрасль, будут включены идеи, озвученные экспертами и представителями бизнеса.
В ведомстве сообщили, что при составлении плана будут учитываться правила безопасности для туристов, а также "привлекательность турпродукта".
Представители Ростуризма и бизнес предложили включить в список системообразующих предприятий ключевых представителей гостиничной отрасли.
Из-за остановки въездного туризма Россия теряет не менее 300 млрд рублей в квартал. В связи с этим Ростуризм предложил увеличить туристическую привлекательность России, упростив процесс оформления виз.
В частности, речь идет о возможности введения многократных виз сроком до пяти лет. Данная нефинансовая поддержка позволит не только быстро восстановить въездной турпоток, но и увеличить его по итогам следующего года на 20-30% по отношению к докризисному уровню.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".