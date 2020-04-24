Временное закрытие границ обойдется России в 300 млрд рублей в квартал

Из-за остановки въездного Туризма Россия теряет не менее 300 млрд рублей в квартал, заявили в Ростуризме ТАСС.

"На сегодняшний день временное закрытие границ и, как следствие, полная остановка въездного туризма приводят к колоссальным убыткам для экономики, которые оцениваются минимум в 300 млрд руб. ежеквартально", — сообщили в ведомстве.

Ростуризм предлагает увеличить туристическую привлекательность России, упростив визовые формальности. В частности речь идет о возможности введения многократных виз сроком до пяти лет.

"Туризм в экономике России — одна из немногих несырьевых отраслей, которая генерирует экспортную выручку, сравнимую, к примеру, с экспортом вооружений, леса и ряда других сырьевых ресурсов. Упрощение визовых формальностей — это одна из мер нефинансовой поддержки, которая может помочь не только быстро восстановить въездной турпоток, но и увеличить его на 20-30% по отношению к докризисному уровню уже по итогам 2021 года", — заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По оценкам Банка России, въездной туризм приносит стране около $11,5 млрд в год или 2,5% от всего экспорта России.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что доходы от туризма в мире могут сократиться на 500 млрд долларов.