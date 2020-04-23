Доходы от туризма в мире могут сократиться на $500 млрд

Во Всемирной туристской организации ООН заявили, что доходы от туризма во всем мире в этом году могут упасть на $500 млрд из-за пандемии коронавируса. Миллионы сотрудников туристической сферы могут остаться без работы.

Кризис ударил по туризму из-за того, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции пришлось сократить международное сообщение и закрыть большую часть курортов.

В настоящее время в 96% стран действуют меры изоляции. В 2019 году в мире в другие страны выезжали почти 2 миллиарда туристов. В этом году их будет на 30% меньше.

"Еще есть шанс несколько сгладить последствия кризиса. Для этого нужно, чтобы власти разработали программы поддержки туристической сферы", - считают во Всемирной туристской организации.

80% компаний, работающих в сфере туризма, — это малые и средние предприятия. В результате кризиса отдельные лица и их семьи могут остаться без средств к существованию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что фонды "Турпомощи" предложили распечатать из-за коронавируса. Туроператоры смогут возвращать деньги за аннулированные туры из фондов, которые формируются за счет ежегодного взноса туроператоров.