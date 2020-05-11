Бизнесу спишут все налоги, кроме НДС, за второй квартал

Индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, а также социально-ориентированным некоммерческим предприятиям спишут налоги за второй квартал. Исключение составит только налог на добавленную стоимость.

О такой мере поддержки бизнеса в ходе обращения к россиянам сообщил президент России Владимир Путин.

"Подчеркну, что речь идет не об отсрочке, а именно о полном списании налогов за апрель, май и июнь. Это налоги и страховые взносы. В общей сложности мера распространяется более чем на полтора миллиона предприятий", — пояснил глава государства.

Также будет снято фискальное бремя для индивидуальных предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших отраслях. Им будет предоставлен налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов.

Помощь получат и госструктуры, оказывающие микрофинансовую помощь индивидуальным предпринимателям и микробизнесу. По решению президента России их докапитализируют на сумму в 12 миллиардов рублей. Эти средства были заложены в нацпроекте поддержки малого и среднего предпринимательства на ближайшие годы.

"Мы принимаем сложные решения в сложный период. Важно их своевременно подготовить, но важнее — довести до конца, чтобы конкретные семьи, люди, предприятия их получили. Обращаю внимание всех присутствующих: вы несете персональную ответственность. Поручения будут считаться исполненными только тогда, когда помощь дойдет до получателя", — подчеркнул Владимир Путин.

Также в ходе обращения президент рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми.