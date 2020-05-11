Российские семьи получат дополнительную господдержку

Новые меры поддержки семей с детьми разработали в России. О них в своем обращении к народу объявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что важно оказать прямую помощь гражданам. Так, в стране в два раза вырастет пособие по уходу за ребенком. Теперь сумма составит 6 751 рубль в месяц.

Семьи с детьми до трех лет положена выплата в размере 5000 рублей. Средства будут выплачивать за апрель, май и июнь. Ранее такую помощь могли получить только те, кто имеет право на материнский капитал. Сегодня президент расширил помощь на все семьи страны, в которых есть дети до трех лет без привязки к материнскому капиталу.

Также назначена разовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Она будет выплачиваться с 1 июня. Подать заявление дистанционно можно будет уже с 12 мая — через портал Госуслуг или сайт Пенсионного Фонда России.

В общей сложности, по словам Владимира Путина, помощь получат 27 миллионов российских детей.

Также президент объявил о завершении общероссийского нерабочего периода. Далее поэтапный выход из режима ограничений осуществляют региональные власти.