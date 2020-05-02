Tesla потеряла 15 млрд долларов из-за одного твита Илона Маска

В пятницу известный предприниматель Илон Маск сделал провокационное заявление в Twitter, которое стоило его компании Tesla 15 миллиардов долларов.

Он заявил, что не собирается закрывать заводы компании в Калифорнии, несмотря на требования властей. По его мнению, карантин — это нарушение свободы людей, а принудительное заключение дома попирает все конституционные права.

В пятницу торги завершились для Tesla неудачно. Стоимость одной акции компании упала до 701 доллара с 772 долларов.