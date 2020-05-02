В пятницу известный предприниматель Илон Маск сделал провокационное заявление в Twitter, которое стоило его компании Tesla 15 миллиардов долларов.
Он заявил, что не собирается закрывать заводы компании в Калифорнии, несмотря на требования властей. По его мнению, карантин — это нарушение свободы людей, а принудительное заключение дома попирает все конституционные права.
В пятницу торги завершились для Tesla неудачно. Стоимость одной акции компании упала до 701 доллара с 772 долларов.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.