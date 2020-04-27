Мишустин: правительство разрабатывает новые меры поддержки бизнеса

К 30 апреля в России разработают новые меры поддержки бизнеса. Работа ведется в правительстве.

Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство уже сейчас готовит третий пакет мер, который будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики. Прошу Минэкономразвития проработать все предложения, свести и 30 апреля представить их в правительство", — заявил глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

Речь идет о поддержке системообразующих предприятий. Например, планируется, что они смогут получить кредиты под 5% годовых. Эти деньги будут направлены на пополнение оборотных средств. Каждое предприятие сможет получить заем до трех миллиардов рублей.

Что уже было сделано

Ранее в России уже предприняли шаги для спасения экономики. Так, доплаты медикам освободили от НДФЛ, расширена программа кредитования для малых и средних предприятий, которые входят в перечень сфер, наиболее пострадавших от антикоронавирусных мер. Кроме того, государство выделит предпринимателям средства на выплату зарплат сотрудникам.

Также в рамках этого совещания Михаил Мишустин заявил, что будет разработана программа по поэтапному снятию ограничений с индивидуальных предпринимателей.