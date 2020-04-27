В России поэтапно отменят ограничения для ИП

Для индивидуальных прелпринимателей и отдельных предприятий ослабят ограничительные меры. Сейчас разрабатывается поэтапный план.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Я поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву до конца недели подготовить такие предложения”, — заявил глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

Также правительство согласовало правила, по которым бизнес сможет получить субсидии. Речь идет о малом и среднем бизнесе из числа тех, кто наиболее серьезно пострадал от ситуации с коронавирусом.

"Правительство … постановляет утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", — говорится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров.

Субсидия будет выделена для того, чтобы работодатели смогли оплатить минимальные зарплаты своим сотрудникам и сохранить занятость. Деньги рассчитаны на выплаты в апреле и мае. Среди отраслей, которые больше всего пострадали от ограничений, введенных из-за коронавируса, числятся

авиа и автоперевозки, культура и event-сфера, спорт, гостиницы и туризм, общественное питание, допобразование, торговля непродовольственными товарами.