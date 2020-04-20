Максимальная цена на маски за неделю снизилась в трех регионах

Цены на медицинские маски снизились в трех регионах в период с 6 по 13 апреля 2020, сообщает ФАС. Товар пользуется огромной популярностью среди граждан в условиях распространения коронавируса.

За предыдущую неделю цены стабилизировались в пяти регионах. За последнюю — максимальная розничная цена за одну маску в Марий Эл снизилась на 36%, до 38,6 рублей за штуку, в Удмуртской республике — на 20%, до 16 рублей, в Калужской области — на 11%, до 40 рублей.

Стоимость масок на протяжении нескольких недель остается стабильной в 28 регионах России.

В ходе последней проверки ФАС выдала предупреждение одной компании, а также возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 12 организаций.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из-за большого спроса на медицинские маски к их производству подключились предприятия легкой промышленности и даже исправительные учреждения. Российские предприятия по производству масок обгоняют план Минпромторга. Ежедневно в России производится более 8 млн масок.