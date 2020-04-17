В России ежедневно производят больше восьми миллионов масок

Из-за большого спроса на медицинские маски к их производству подключились предприятия легкой промышленности и даже исправительные учреждения. Российские предприятия по производству масок обгоняют план Минпромторга — об этом свидетельствуют недавние показатели.