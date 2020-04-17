Из-за большого спроса на медицинские маски к их производству подключились предприятия легкой промышленности и даже исправительные учреждения. Российские предприятия по производству масок обгоняют план Минпромторга — об этом свидетельствуют недавние показатели.
"Одних только масок сейчас производится более 8 миллионов в сутки. Это уже больше, чем то, что мы обещали выпустить к концу месяца", — сказал Денис Мантуров, глава ведомства.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.