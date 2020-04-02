Белоруссия закупит у России нефть по четыре доллара за баррель

По четыре доллара за баррель закупит Белоруссия нефть у России. Планируется, что общий объем закупки составит два миллиона тонн нефти.

Как сообщил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, сделка состоится в апреле и пройдет без премии.

"Что касается премии, могу повторить то, что говорил две недели назад: поставка российской нефти будет осуществляться без премии. Эта жесткая и последовательная установка главы государства о покупке нефти без премии к цене выдерживается правительством. Результат этой позиции — цена, по которой будем покупать нефть в апреле: около $4 за баррель", — заявил белорусский премьер.

Напомним, что Белоруссия не покупала у России нефть с начала года. Страна начала закупки "черного золота" у Азербайджана.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что белорусская экономика критично зависит от российской. Александр Лукашенко признал, что Белоруссия "одной ногой уже вступила в кризис".