Казахстан и Белоруссия уже в экономическом кризисе

Руководители главных партнеров России по ЕАЭС Казахстана и Белоруссии не оптимистичны в оценке предстоящих экономических последствий пандемии коронавируса.

Почему следующий коронавирус Казахстан не переживет

Белорусская экономика критично зависит от российской

Александр Лукашенко 20 марта в ходе посещения научно-производственного частного предприятия "Адани" заявил, что "мы уже вступили одной ногой" в финансово-экономический кризис.

"Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, мы пытаемся эту ногу вернуть на место", — сказал президент.

Минск в течение последних месяцев был занят поиском сырья для белорусских НПЗ и, вероятно, нашел в России, "с премией 5 долларов за тонну", передает РИА "Новости". Низкие цены на это сырье должны Лукашенко радовать, но главный заработок Белоруссии — это экспорт топлива и других продуктов нефтепереработки из дешевой нефти по высоким европейским ценам. А их стоимость сейчас снижается вместе с ценами на нефть. Очевидно, что в нефтянке у белорусов больше хороших доходов не будет.

Кроме того:

На прошлой неделе произошел обвал курса белорусского рубля, так как он катастрофически зависти от российской валюты, которая тоже падает. В банках курс доходил до 2,80 рубля за доллар.

В банках курс доходил до 2,80 рубля за доллар. Согласно данным статистики за январь — февраль, то есть, еще до пандемии коронавируса, промышленное производство в Белоруссии упало на 3,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Нефтепереработка дала минус 39,2%, химическая промышленность — минус 18,5%, машиностроение — минус 14, 4%. То есть, такие моногорода города, как Мозырь, Солигорск, Жодино, будут испытывать значительные трудности.

по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Нефтепереработка дала минус 39,2%, химическая промышленность — минус 18,5%, машиностроение — минус 14, 4%. То есть, такие моногорода города, как Мозырь, Солигорск, Жодино, будут испытывать значительные трудности. Минфину Белоруссии не удалось разместить два выпуска евробондов — покупателей не нашлось. По сути, у Минска остался лишь один способ держаться на плаву — тратить золотовалютные резервы, что он и делает.

— покупателей не нашлось. По сути, у Минска остался лишь один способ держаться на плаву — тратить золотовалютные резервы, что он и делает. Впереди неизбежное падение доходов от транзита, так как Россия и Польша закрыли границу с Белоруссией, а это потери сотен миллионов долларов ежегодно.

так как Россия и Польша закрыли границу с Белоруссией, а это потери сотен миллионов долларов ежегодно. Так же увеличивается суверенный долг Белоруссии,и в объемах, и из-за падения белорусского рубля (долги взяты в долларах). По состоянию на 1 января $721 млн. — это просроченный долг. Россия — главный кредитор Белоруссии, далее может отказаться ее кредитовать из-за неплатежеспособности последней.

На прицепе далеко не уедешь

Аналитики Центра экономических исследований BEROC предрекают падение ВВП Белоруссии на 10%. Власти, по их мнению, введут:

ограничение продаж валюты населению и предприятиям, обязательную продажу валюты предприятиями, административное регулирование цен.

О подходе Минска к решению экономических проблем лучше всего говорят слова Лукашенко при посещения упомянутого частного предприятия "Адони", которое занимается выпуском медицинской техники и систем безопасности.

Похвалив коллектив, Лукашенко добавил: "Хотим, чтобы вы взяли на прицеп наши другие предприятия и тащили за собой, а они пусть производят комплектующие".

Если такой метод не сработает, то Лукашенко ждет повторение событий "васильковой революции" 2006 года на президентских выборах 2020 года.

Экономика Казахстана критично зависит от цены на нефть

Глава Госсовета Нурсултан Назарбаев признал серьезность CIVID19 и призвал всех казахстанцев подготовиться "к жесткой экономии".

"Cитуация усугубляется глобальным финансовым кризисом, обвалом на сырьевых и валютных рынках, — признал Назарбаев.

Он предложил "создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей" — тех, кто "хочет и может помочь стране в этот непростой период". То есть не только "денег нет, но вы держитесь", да еще и государству помогите.

Экономика Казахстана, как и России, зависит от экспорта добываемой нефти. Поэтому у Казахстана две главные проблемы:

резкое падение цены на нефть

удешевление тенге (на 18% на прошлой неделе до 450 тенге за доллар)

Третью проблему добавил президент Касым-Жомарт Токаев, он ввел ввел режим чрезвычайного положения, что останавливает экономику.

Для стабилизации тенге, как сообщает пресса, пока не используется Национальный фонд, который формируется с доходов от экспорта нефти. В прошлом году на эти цели было потрачено 28 млрд долларов. Себестоимость казахстанской нефти 30 долларов. Если цена на нефть хотя бы полгода будет держаться ниже 40 долларов, Нацфонд не будет пополняться. Сейчас он составляет 27 триллионов тенге (около 60 млрд долларов).

Экономисты в Казахстане прогнозируют, что курс доллара вполне может подняться до 500 тенге и нацвалюта продолжит свое падение.

ЦБ Казахстана "убил" экономику

ЦБ Казахстана для поддержки тенге поднял ставку с 9,25 до 12%, но тем самым "убил" экономику, так как национальные деньги стали дороже. Эта мера также не поможет решить проблему инфляции, потому что импортная составляющая в корзине потребления в Казахстане достаточно высокая (60-70%).

Пока, согласно статистике за январь — февраль, промышленное производство Казахстана демонстрирует рост на 5,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в связи с падением нефтедобычи и кризисом сферы услуг, которая дает 50% доходов экономики — это дело времени.

Уже снизились налоговые поступления - на 37,1% в сравнении с январем-февралем 2019 года.

Перед Казахстаном стоят три главных вызова:

инфляция, которая по итогам февраля выросла на 6% — это самый высокий показатель в ЕАЭС, безработица, так как большинство населения занято в сфере услуг, рост дефицита бюджета.

17 марта на заседании правительства озвучены среди прочих следующие меры:

кредитование бизнеса на сумму до 1 триллиона тенге по программам "Экономика простых вещей" и "Дорожная карта бизнеса-2025";

льготное кредитование бизнеса под 6 процентов годовых;

создание 200 тысяч новых рабочих мест,

административное сдерживание цен.

Остальные меры — это частичное освобождение бизнеса и населения от платежей и налогов.

Если эти меры не сработают, то Казахстан ждет обострение межнациональных отношений.

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