Путин объявил о каникулах по потребительским и ипотечным кредитам

В своем обращении к россиянам, в связи с распространением коронавируса, Владимир Путин заявил, что по потребительским кредитам и ипотеке будут предусмотрены каникулы, без штрафных санкций.

"В случае падения более чем на 30% предлагаю предусмотреть введение каникул по потребительским и ипотечным кредитам", — заявил президент.

Центробанк разработает механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей, работающих в сферах, пострадавших из-за коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Путин отпустил россиян на длительные выходные.