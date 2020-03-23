В понедельник, 23 марта, открытие биржевых торгов отметилось падением мировых цен на нефть.
По данным бирж, падение составило 8-9%.
По состоянию на 01:30 по московскому времени
По мнению Евгения Сатановского, президента Института Ближнего Востока, причина "лихорадки" на нефтяному рынке — "эмоциональное решение саудитов — резко снизить выброс нефти на рынок "назло России", которая отказалась еще уменьшать свою добычу с апреля в рамках сделки ОПЕК+.
Подробнее о том, чем, по мнению специалистов, грозит России падение нефтяных цен, читайте в материале на сайте.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.