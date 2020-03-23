Биржи открылись 8% падением цен на нефть

В понедельник, 23 марта, открытие биржевых торгов отметилось падением мировых цен на нефть.

По данным бирж, падение составило 8-9%.

По состоянию на 01:30 по московскому времени

нефть марки Brent торговалась в районе $25,13 за баррель, т. е ее снижение составило 8,22%.

нефть WTI "упала" еще сильнее: цена за баррель — $21,32, снижение — 9,89%.

По мнению Евгения Сатановского, президента Института Ближнего Востока, причина "лихорадки" на нефтяному рынке — "эмоциональное решение саудитов — резко снизить выброс нефти на рынок "назло России", которая отказалась еще уменьшать свою добычу с апреля в рамках сделки ОПЕК+.

Подробнее о том, чем, по мнению специалистов, грозит России падение нефтяных цен, читайте в материале на сайте.