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Автор Любовь Степушова

Сатановский: в ситуации с нефтью России надо "посмотреть, что будет"

Мир » Азия » Ближний Восток

Дональд Трамп разберется с саудитами по поводу нефтяного демпинга после выборов, России в той ситуации надо запастись терпением, считает Евгений Сатановский.

Цена на нефть обрушилась на 31% – судный день?

Саудиты демпингуют на нефтяном рынке

Цена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов впервые с 12 мая 2003 года, свидетельствуют данные торгов. Цена майских фьючерсов на североморскую смесь снижалась на 13,4% — до 24,88 доллара за баррель. Urals торговался на уровне 19 долларов.

К снижению цены добавилось резкое снижение спроса на бирже. Вторую неделю трейдеры не могут продать российскую нефть Urals в Европу. Ее со свободного рынка вытесняет Саудовская Аравия, которая демпингует, предлагая скидки на свою нефть до 6-10 долларов за баррель.

Падение цены на нефть отражается на курсе рубля, 18 марта он достиг 82 рублей за доллар. Все это вкупе влияет на российскую экономику, ведет ее к стагнации, к дефициту бюджета.

Надо ли что-то предпринимать в этой ситуации?

Как сказал "Правде.Ру" президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский это было эмоциональное решение Мухаммеда бин Салмана — резко снизить выброс нефти на рынок "назло России", которая отказалась еще уменьшать свою добычу с апреля а рамках сделки ОПЕК+.

Но сегодня не 80 е годы, напомнил политолог, когда король Фахд и президент Рональд Рейган обрушили цены на нефть и обанкротили Советский Союз, имея в виду войну в Афганистане.

Сейчас, по мнению эксперта, ситуация совсем другая.

"Они похоронят сланцевую нефть и сланцевый газ, как таковые, и Америка перестанет быть экспортером нефти на международный рынок. А дальше пусть Трамп разбирается. Притом что у Трампа коронавирус — в эпидемиологическом плане Америка очень тяжело себя чувствует. У Трампа выборы", — сказал востоковед.

По его словам, Трамп, "как человек очень умный", подсчитал, что "разорение сланцевой индустрии убавит у него некоторое количество голосов, но снижение цены на бензин прибавит ему огромное количество голосов".

"Американская аналитика говорит, что это и, сговор между Россией и саудовцами, но это ужасно смешно", — добавил он.

Россия должна посмотреть, что будет

А что касается России, "то мы пожимаем плечами и смотрим, что будет", потому что у нас "авуары большие" и экономика отличная от той, что имел Советский Союз и руководство разбирающееся в этих вещах, гораздо больше, чем Политбюро, сказал Евгения Сатановский.

Напомним, что Эль Риад предложил России еще более сократить добычу нефти с апреля, чтобы поддержать рынок в период спада в Китае, а когда Москва не согласилась, объявил о том, что снижает цену и увеличивает добычу. "Роснефть" объяснила свою позицию тем, что за время участия в сделке ОПЕК+ потеряла свою долю рынка в пользу американских сланцевиков.

На фоне сокращающегося спроса от пандемии коронавируса компания прогнозировала дальнейшую потерю рынка.

Кризисный сценарий ЦБ РФ с ценой барреля 25 долларов говорит о том, что Россия свалится в рецессию и откатится назад на 10-15 лет. Инфляция будет составлять 5-8%, населению придется сократить расходы, государство потеряет золотовалютные резервы — 38 млрд долларов, граждане и бизнес окажутся отрезанными от возможности закупать импорт, его объемы упадут на 28%. Рубль уйдет в район 80-90 рублей.

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Темы цена на нефть сланцевая нефть саудовская аравия россия и саудовская аравия
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