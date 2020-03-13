Новак: Россия не планирует возвращаться к ОПЕК+ в ближайшее время

Возобновлять переговоры в рамках ОПЕК+ в ближайшее время Россия не планирует. Сейчас для этого нет условий.

Такое заявление сделал министр энергетики России Александр Новак.

"На данном этапе мы это не обсуждали. Не видим пока, так сказать, условий, чтобы такие были предложения. Вы же видите, как ведут себя участники ОПЕК, поэтому на этом фоне вряд ли сейчас какие-то возможны движения", — сказал министр.

Напомним, что 6 марта участники ОПЕК+ не заключили сделку о сокращении добычи нефти. Россия вышла из договора, после чего цены на нефть обвалились.