Коронавирус и нефть: как страдает мировая экономика

Ситуация вокруг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 приобретает всё более апокалиптический характер. Различные страны мира одна за другой закрывают свои границы для въезда иностранных граждан. США запретили прибывать на свою территорию даже европейцам. Евросоюз на видеоконференции "Группы семи" устами председателя Еврокомиссии предложил "временно воздержаться от необязательных поездок в ЕС". В Париж ввели войска в преддверии объявления чрезвычайного положения и комендантского часа! Население европейских городов, охваченное паникой, сметает всё с полок продуктовых магазинов. Естественно, подобные чрезвычайные меры борьбы с эпидемией не могут не повлиять на экономику самым негативным образом.

По мнению аналитиков Bank of America, 2020 год станет для мировой экономики худшим со времени окончания глобального экономического кризиса в 2009 году. Им вторят эксперты Bloomberg, которые прогнозируют потери до 2,7 триллионов долларов и рост, приближающийся к нулю, в случае глобальной пандемии. Впервые с 2003 года цена барреля нефти марки Brent в ходе биржевых торгов 18 марта падала ниже 25 долларов.

Многое будет зависеть от того, как будут развиваться события в Китае, чья экономика занимает почётное второе место после США. Научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Цзяжуй предсказал, что её потери в первом квартале 2020 года составят более 143 миллиардов долларов или 1 процент от ВВП страны.

Сильнее всего от вспышки коронавируса пострадали сфера общественного питания, туризм и розничные продажи.

По словам китайского эксперта, эпидемия наложилась на стадию структурной трансформации и замедления экономического роста. По итогам 2019 года рост ВВП составил 6,1%, что стало худшим показателем за три десятилетия. Аналитики банка Goldman Sachs ещё более пессимистичны и ожидают сокращения китайской экономики на 9% в январе-марте в годовом выражении.

Безрадостные перспективы вырисовываются и для первой экономики мира. Тот же Goldman Sachs в своей аналитической записке сообщил, что доходность американских компаний на протяжении всего 2020 года может быть близка к нулевой. Внезапный сбой в экономике, вызванный мерами по сдерживанию COVID-19, может привести к росту уровня корпоративных дефолтов в США выше 10%в. При определённых условиях замедление экономического роста может плавно перейти в настоящую рецессию. Аналитики рейтингового агентства Moody's допускают такой исход с вероятностью в 40%.

И ставки очень высоки, поскольку на кону кресло президента США на предстоящих ноябрьских выборах. Этим можно объяснить определённую нервозность в словах и действиях президента США Дональда Трампа в последнее время. Стоило ему на брифинге в Белом доме 16 марта заикнуться о возможности рецессии в США, как случился очередной обвал на фондовых площадках — в результате пришлось даже останавливать торги на Нью-Йоркской фондовой бирже. А чего стоят неуклюжие попытки получить контроль над ведущей немецкой фармакологической компанией CureVac AG, разрабатывающей вакцину от COVID-19? Есть информация, что Трамп предложил руководителю CureVac миллиард долларов за передачу вакцины. Белый дом планирует выделить огромную сумму денег — более 1 триллиона долларов — на стимулирующие меры, в том числе денежные выплаты населению и поддержку малого бизнеса. Планируется выплатить по одной тысяче долларов каждому американцу!

Планы по стимулированию своих экономик принимают и страны Европы. Так, правительство Франции выделит 45 миллиардов евро на поддержку предприятий и работников в условиях эпидемии коронавируса. Помимо этого, власти страны намерены предоставить государственные гарантии по кредитам малым и средним предприятиям в размере 300 миллиардов евро. Предусмотрена отсрочка всех налоговых и социальных платежей в марте. При этом, как отмечает министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мер, прогнозы неутешительны: по предварительной оценке, ВВП страны в 2020 году снизится на 1 процент. Германия также выделит на поддержку экономики 550 миллиардов евро, чтобы стабилизировать хозяйственные процессы.

На днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о мерах поддержки российской экономики для борьбы с последствиями распространения коронавируса. Будет сформирован антикризисный фонд в размере 300 миллиардов рублей. Для туристической и авиационной отраслей будет действовать отсрочка по взысканию налогов, впоследствии эта мера может быть распространена на другие пострадавшие отрасли и предприятия. Расширяются действующие программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса.

Доступ к льготным кредитам получат также торговые предприятия для создания запасов товаров первой необходимости. Для них же создаётся "зелёный коридор" на таможне. Эксперты рейтингового агентства АКРА считают, что российская экономика не испытает драматического падения при условии своевременной реакции властей на вызовы, возникшие в связи с обвалом цен на нефть и распространением эпидемии коронавируса. Если Центробанк не допустит кризиса ликвидности в банковской системе, эксперты не исключают небольшой прирост российской экономики в 2020 году — до 0,6%.

ОПЕК ПЛЮС НЕФТЯНАЯ ВОЙНА

Удар коронавируса COVID-19 по мировой экономике не оказался бы столь ощутимым, если бы не сорвалась сделка ОПЕК+ в начале марта этого года. Ценовая война, которую развернула Саудовская Аравия, не сулит миру ничего хорошего. Глава Saudi Aramco Амин Нассер недавно заявил, что компания в апреле намерена поставлять 12,3 миллиона баррелей нефти в сутки против 9,7 баррелей в марте. Параллельно Эр-Рияд предложил своим клиентам в Европе, США и Азии скидки в размере 6-8 долларов. Со стороны такие действия выглядят как безумие, но, возможно, саудовские власти действуют по некоему хитроумному плану, который не столь очевиден внешним игрокам. Чем больше объёмы производимой нефти, тем выше шансы экспансии и захвата новых рынков сбыта. Сланцевые производители в США выдают уже 13 миллионов баррелей в сутки и, как утверждают в Минэнерго США, значительного снижения добычи в 2020 и 2021 годах не планируют.

Россия производит более 11 миллионов баррелей, то есть меньше, чем США. Какой смысл сокращать у нас добычу, если выпадающие объёмы тут же компенсируются увеличением американской сланцевой нефти? Даже зарубежные эксперты, анализирующие это опасное противостояние, отмечают наличие серьёзных козырей у России. Financial Times пишет, что Россия лучше Саудовской Аравии готова к ценовой войне на рынке нефти благодаря крупным международным резервам и плавающему курсу валюты. Американское издание Forbes посулило России победу в нефтяной войне с Саудовской Аравией на том основании, что Saudi Aramco лишь недавно вышла на биржу и многие подданные страны брали кредиты для покупки акций. Низкие цены на нефть могут разрушить экономику королевства.

КОГДА ЖЕ ВАКЦИНА?

Экономическое здоровье стран мира на данном этапе могут спасти лишь ощутимые результаты в борьбе с коронавирусом COVID-19. И если в нефтяных вопросах согласия нет, то следовало бы бросить все силы на выработку средств защиты от опасного вируса. И вряд ли тут уместны заявления, подобные сообщению главы немецкого Института Роберта Коха, одного из центральных научно-исследовательских институтов Германии, что пандемия COVID-19 может затянуться на два года, пока большинство населения Земли не переболеет и не приобретёт к вирусу иммунитет. Такие заявления со стороны профессионала, призванного искать эффективные меры защиты от вируса, выглядят странно и больше смахивают на капитуляцию.