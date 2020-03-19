Никита Кричевский рассказал, как стабилизировать курс рубля

Стабилизировать курс рубля можно, лишь установив его фиксированный курс к доллару, считает экономист Никита Кричевский. Он полагает, что сделка с Саудовской Аравией по нефти России не нужна.

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Рубль падает по двум причинам: пандемия и нефть

18 марта доллар подорожал к рублю более чем на 5 рублей за одну торговую сессию и приблизился к отметке 82 рубля. 19 марта за 10 минут рубль отыграл на 2 рубля вчерашнее падение. Российская валюта признана одной из самых волатильных в мире.

Падение национальных валют — повсеместная тенденция, так как в условиях обвала фондовых рынков из-за пандемии коронавируса инвесторы выводят активы в доллар и другие самостоятельные валюты. В России ситуация по курсу национальной валюты усугубляется обвалом цен на нефть из-за прекращения действия договора ОПЕК+ с апреля.

ФРС США и другие центробанки пока не справляются с проблемой недостатка долларовой ликвидности, несмотря на колоссальные ее вливания на рынки.

Эксперты говорят, что рубль от падения до критических уровней может спасти возвращение к договору ОПЕК+. Тогда после окончания паники из-за CIVID19 рубль может вернуться до значений 72-75 рублей за доллар при нефти 40-45 долларов за баррель.

Дилемма для ЦБ России

Пока же ведомство Эльвиры Набиуллиной оказалось в непростой ситуации — вливаний в 5-6 миллиардов долларов на рынок валют ежедневно недостаточно для стабилизации рубля. При текущих низких ценах на нефть выпадающие нефтегазовые доходы бюджета составят 3 трлн рублей, это почти 15% от плановых доходов бюджета в 2020 году (20,6 трлн руб.).

Правительство столкнулось с дилеммой: с одной стороны, на фоне пандемии нужны стимулирующие экономику бюджетные меры. С другой стороны, дополнительные расходы из бюджета невозможны из-за значительных выпадающих доходов.

Если ЦБ примет в пятницу решение снижать ставку — убьет рубль, примет решение поднять — укрепит рубль, но убьет экономику.

Нужен фиксированный рубль

Как сказал "Правде.Ру" экономист и публицист, специалист в области государственного управления экономикой, финансов, риск-менеджмента и социального обеспечения Никита Кричевский, чтобы избежать волатильности рубля, надо вводить фиксированный его курс, потому что " у нас развивающаяся экономика".

Китайский опыт, по словам экономиста, показывает, что административная фиксация курса — это лучшее средство для поддержки своей экономики, собственных производителей, в первую очередь для экспорта. Курс меняет Центробанк, а не биржа, "где главенствуют спекулянты".

"Наш человек должен работать, должен потреблять, должен сберегать, он должен заниматься своими прямыми обязанностями отца, сына, мужа, а не следить за курсом доллара и бегать по обменникам. А Центробанк сделал так, чтобы человек бросил детей и родителей и начал думать исключительно о том, а что с нами будет дальше", — сказал Никита Кричевский.

Экономист не советует россиянам бежать в банки и менять рубли на доллары или наоборот. Сейчас лучший совет — это успокоиться на месяц-другой, посмотреть, что будет происходить, и после этого принимать решение.

Цель саудитов — нефтяное эмбарго России

Никита Кричевский считает правильным решением России — выход из сделки ОПЕК+. Срыв сделки Саудовской Аравией направлен на то, чтобы в окончательной фазе объявить России нефтяное эмбарго, сказал он.

"Первая стадия — это обрушение цен на нефть. Вторая стадия — это демпингование на традиционных для России рынках сбыта для того, чтобы выкинуть из них Россию. Мы сейчас на второй стадии. Третья стадия — это объявление нефтяного эмбарго России", — резюмировал эксперт.

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