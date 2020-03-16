Молодой бизнесмен из России умер во время занятий спортом

Предприниматель, экс-генеральный директор компании "Татспиртпром" Ирек Миннахметов скончался в Казани в возрасте 39-ти лет.

Об этом сообщило издание"Бизнес Online".

Что стало причиной смерти предпринимателя?

Указывается, что Миннахметов умер во время занятий в тренажерном зале. Причиной смерти, как предполагается, стал оторвавшийся тромб.

Данные о смерти бизнесмена подтвердили в пресс-службе "Татспиртпрома".