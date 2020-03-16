Предприниматель, экс-генеральный директор компании "Татспиртпром" Ирек Миннахметов скончался в Казани в возрасте 39-ти лет.
Об этом сообщило издание"Бизнес Online".
Указывается, что Миннахметов умер во время занятий в тренажерном зале. Причиной смерти, как предполагается, стал оторвавшийся тромб.
Данные о смерти бизнесмена подтвердили в пресс-службе "Татспиртпрома".
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.