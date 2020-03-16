Президент России Владимир Путин сообщил, что страна потеряла около 50 миллиардов долларов из-за антироссийских санкций, введенных в США. Ограничительные меры были поддержаны большинством европейских стран.

"Да плевать на них, на эти санкции", - сказал президент в интервью ТАСС.

"По разным оценкам, мы потеряли где-то $50 млрд, но мы и заработали столько же", - добавил Путин.