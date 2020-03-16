Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Путин: Россия компенсировала потери от санкций

Экономика

Президент России Владимир Путин сообщил, что страна потеряла около 50 миллиардов долларов из-за антироссийских санкций, введенных в США. Ограничительные меры были поддержаны большинством европейских стран.

"Да плевать на них, на эти санкции", - сказал президент в интервью ТАСС.

"По разным оценкам, мы потеряли где-то $50 млрд, но мы и заработали столько же", - добавил Путин.

По словам российского лидера, России удалось компенсировать потери от санкций, в том числе благодаря импортозамещению.

потери санкции компенсация владимир путин импортозамещение
Последние материалы
В "Валенсии" Черышева началась вспышка коронавируса
Власти Камчатки введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
Ольга Куриленко заболела коронавирусом
В Коммунарке вернули на лечение женщину, ранее сбежавшую из клиники
В России услуги сотовой связи могут подорожать на 20%
На Камчатке за ночь выпало 40% месячной нормы снега
Бурятские шаманы провели обряд по изгнанию коронавируса из России
На Алтай проник коронавирус через WhatsApp
Средство защиты от автоугонщиков придумали в США
Госдума и Совфед утвердили окончательный список поправок в Конституцию
Популярное
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна выложила в Сеть интимный снимок

Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.

Молодая жена Петросяна выложила в Сеть интимный снимок
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Общество
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Новости Украины
Местонахождение сбежавшего Порошенко СМИ "сдали" адвокаты
Общество
Не любят свою страну: Терешкова "припечатала" тех, кто устроил травлю
Любовь Степушова Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса Любовь Степушова Василий Амирджанов Вувузелы стабильности: оппозиция требует детерешковизации Василий Амирджанов Петр Дерябин Копирование лекарств поможет пережить санкции Петр Дерябин
Комментарии
Путин: Россия компенсировала потери от санкций
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Коронавирус был создан в США еще в 2015 году
Путин не планирует покидать Россию в ближайшее время
СМИ: обессиленного Яценюка вели под руки до клиники в Киеве
Гордон рассказал, кому был выгоден расстрел людей на Майдане
Гордон рассказал, кому был выгоден расстрел людей на Майдане
Вувузелы стабильности: оппозиция требует детерешковизации
ВОЗ: 11 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки
Эксперты рассказали, как не заразиться коронавирусом через деньги
Российские аналитики по Казахстану подкуплены
СМИ: обессиленного Яценюка вели под руки до клиники в Киеве
Путин не планирует покидать Россию в ближайшее время
Волочкова оскорбила журналистку за вопрос о сухом льде
Не любят свою страну: Терешкова "припечатала" тех, кто устроил травлю
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Не любят свою страну: Терешкова "припечатала" тех, кто устроил травлю
СМИ: обессиленного Яценюка вели под руки до клиники в Киеве
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ