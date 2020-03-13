Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Почему в России не развивается собственное промышленное производство?

Экономика » Производство

Многие уже привыкли к тому, что все, что мы покупаем, это в основном товары импортного производства.

О том, почему в нашей стране не получает развития полный цикл производства очень многих видов продукции, рассказал экономист, глава направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Иванович Масленников,

"Здесь ничего удивительного нет. Это связано с тем, что мир просто другой. Сегодня, если нужно делать Mercedes-Benz, то в производстве ее комплектующих разного рода задействовано порядка 40 производителей из различных стран. То же самое по любой сложной технике: по двигателестроению, танкостроению, самолетостроению и т. д.

Производство технологической кооперации в мире такое, что практически ни одна страна, за исключением, может быть, оборонных производств, такие сложные технологические вещи делать в одиночку не в состоянии. Так устроен экономический мир.

Поэтому любой сбой в производственных цепях, естественно, вызывает большое количество всяких проблем.

Организовать полный производственный цикл на территории одной страны невозможно, это очень дорого.

Гораздо эффективнее работать с партнерами и выстраивать долговременные отношения.

Коронавирус нас должен научить тому, что, во-первых, надо все-таки стимулировать и свои собственные производства, которые могут замещать в условиях таких форс-мажорных обстоятельств. Поэтому их надо предусматривать в разного рода сценариях.

Во-вторых, надо всегда иметь альтернативные возможности для того, чтобы если где-то что-то случилось, как в Китае, переключаться на другие страны. Но нам сейчас это мешают сделать санкционные режимы.

Здесь придется очень серьезно думать по поводу того, как сделать нашу экономику еще более гибкой и еще более открытой для сотрудничества с различными партнерами", — заключил эксперт.

 

 

Темы производство промышленность российская экономика
Новости Все >
Участвовавший в штурме Кенигсберга танк Т-34 готовят к параду Победы
Почему в России не развивается собственное промышленное производство?
Массовая драка в Петербурге закончилась поножовщиной
Кубок мира по лыжным гонкам досрочно завершен из-за коронавируса
Во Вьетнаме спасли российских туристов, дрейфовавших на плоту
Кассационный суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 20 апреля
Местонахождение сбежавшего Порошенко СМИ "сдали" адвокаты
Российская Единая лига ВТБ остановила чемпионат из-за коронавируса
Шри-Ланка прекратит выдачу виз россиянам по прибытии в страну
Штормовой ветер в Москве повалил 125 деревьев, один человек погиб
Последние материалы
Массовая драка в Петербурге закончилась поножовщиной
Кубок мира по лыжным гонкам досрочно завершен из-за коронавируса
Во Вьетнаме спасли российских туристов, дрейфовавших на плоту
Кассационный суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 20 апреля
Местонахождение сбежавшего Порошенко СМИ "сдали" адвокаты
3 невероятных шпионских технологии, которые уже используются
Российская Единая лига ВТБ остановила чемпионат из-за коронавируса
The Conversation: Путин будет править всю жизнь
Шри-Ланка прекратит выдачу виз россиянам по прибытии в страну
Штормовой ветер в Москве повалил 125 деревьев, один человек погиб
Популярное
Общество
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ

Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.

Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Открытия
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Здоровье
Коронавирус впервые обнаружили у новорожденных
Новости Европы
Human Rights Watch обвинила Грецию в нарушении важнейших прав беженцев
Василий Амирджанов Вувузелы стабильности: оппозиция требует детерешковизации Василий Амирджанов Петр Дерябин Копирование лекарств поможет пережить санкции Петр Дерябин Соломон Соловьев Создатели собственных религий - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Опять покрышки на Майдане: это ультиматум Зеленскому
Не любят свою страну: Терешкова "припечатала" тех, кто устроил травлю
The Conversation: Путин будет править всю жизнь
The Conversation: Путин будет править всю жизнь
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Украинские радикалы поставили на место Дмитрия Козака
"Нечего судьбу испытывать", - решил Порошенко и сбежал из Украины
Правительство ослабили, чтобы оно меньше вредило России
Правительство ослабили, чтобы оно меньше вредило России
"Нечего судьбу испытывать", - решил Порошенко и сбежал из Украины
Кудрин предсказал нулевой рост экономике России в 2020 году
Кудрин: в России к концу года может увеличиться уровень бедности
Правительство ослабили, чтобы оно меньше вредило России
"Нечего судьбу испытывать", - решил Порошенко и сбежал из Украины
В Эстонии наступил самый сильный за всю историю кризис
КС России пройдет проверку на лояльность закону... или Путину
Около 80% россиян проведут майские праздники в России
КС России пройдет проверку на лояльность закону... или Путину
Путин пообещал каждой многодетной семье по миллиону рублей
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Спикер Госдумы назвал Путина преимуществом России
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ