Многие уже привыкли к тому, что все, что мы покупаем, это в основном товары импортного производства.

О том, почему в нашей стране не получает развития полный цикл производства очень многих видов продукции, рассказал экономист, глава направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Иванович Масленников,

"Здесь ничего удивительного нет. Это связано с тем, что мир просто другой. Сегодня, если нужно делать Mercedes-Benz, то в производстве ее комплектующих разного рода задействовано порядка 40 производителей из различных стран. То же самое по любой сложной технике: по двигателестроению, танкостроению, самолетостроению и т. д.

Производство технологической кооперации в мире такое, что практически ни одна страна, за исключением, может быть, оборонных производств, такие сложные технологические вещи делать в одиночку не в состоянии. Так устроен экономический мир.

Поэтому любой сбой в производственных цепях, естественно, вызывает большое количество всяких проблем.

Организовать полный производственный цикл на территории одной страны невозможно, это очень дорого.

Гораздо эффективнее работать с партнерами и выстраивать долговременные отношения.

Коронавирус нас должен научить тому, что, во-первых, надо все-таки стимулировать и свои собственные производства, которые могут замещать в условиях таких форс-мажорных обстоятельств. Поэтому их надо предусматривать в разного рода сценариях.

Во-вторых, надо всегда иметь альтернативные возможности для того, чтобы если где-то что-то случилось, как в Китае, переключаться на другие страны. Но нам сейчас это мешают сделать санкционные режимы.

Здесь придется очень серьезно думать по поводу того, как сделать нашу экономику еще более гибкой и еще более открытой для сотрудничества с различными партнерами", — заключил эксперт.