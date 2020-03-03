Apple выложит круглую сумму из-за замедления работы смартфонов

Корпорация Apple дала согласие на выплату $500 млн для улаживания судебного спора о намеренном замедлении работы устаревших моделей своих смартфонов.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Первоначально от Apple требовали выплатить владельцам телефонов этой компании по 25 долларов за один iPhone с минимальной общей суммой выплаты в $310 млн. По документам суда, представители Apple отрицали обвинения в умышленном замедлении работы смартфонов и хотели заключить досудебное соглашение.

А ранее некоторые владельцы телефонов от Apple высказывали жалобы на замедленную работу их устройств после установки обновлений. По их мнению, проблемы с производительностью начались по причине износа смартфонов или же вследствие необходимости замены аккумулятора.