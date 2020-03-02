Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабинету министров просчитать экономические потери, связанные с эпидемией коронавируса в мире.
"При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса", — процитировал Мишустина ТАСС.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".