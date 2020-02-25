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Источник Правда.Ру

Богатейшие люди мира за сутки потеряли $140 млрд

Экономика » Финансы » Биржи

В понедельник, 24 февраля, торги на валютных биржах в США закончились на фоне значительного — более чем 3% — падения основных фондовых индексов.

Это стало причиной того, что 500 богатейших людей мира за ночь потеряли суммарно чуть меньше $ 140 млрд.

Об этом сообщило 25 февраля агентство Bloomberg.

Как следует из опубликованного материала, больше всего пострадали Бернар Арно, гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy, и Джефф Безос, владелец Amazon. Их потери составили $4,8 млрд.

Впрочем, уточняет Bloomberg, своих позиций в рейтинге ни один, ни другой не сдали:

  • Безос по-прежнему остается самым богатым человеком в мире.
  • Арно занимает третье место в списке.

Кому еще "крупно не повезло"

Еще за ночь сократились состояния

  • Амансио Ортеги, владельца торговой сети Zara — на $4 млрд.
  • Марка Цукерберга, основателя и владельца Facebook — на $3,48 млрд.
  • Ларри Пейджа, основателя Google — на $2,7 млрд.

По версии финансовых аналитиков, причина обрушения индексов — опасения вокруг распространения коронавируса.

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