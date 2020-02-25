В понедельник, 24 февраля, торги на валютных биржах в США закончились на фоне значительного — более чем 3% — падения основных фондовых индексов.
Это стало причиной того, что 500 богатейших людей мира за ночь потеряли суммарно чуть меньше $ 140 млрд.
Об этом сообщило 25 февраля агентство Bloomberg.
Как следует из опубликованного материала, больше всего пострадали Бернар Арно, гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy, и Джефф Безос, владелец Amazon. Их потери составили $4,8 млрд.
Впрочем, уточняет Bloomberg, своих позиций в рейтинге ни один, ни другой не сдали:
Еще за ночь сократились состояния
По версии финансовых аналитиков, причина обрушения индексов — опасения вокруг распространения коронавируса.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.