Избыточные запасы сахара могут остановить заводы в России

Ситуация "на сахарном рынке" складывается таким образом, что в сезоне 2020-2021 годов могут быть остановлены заводы по производству сахара, мощности которых превышают 150 тысяч тонн.

Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на Андрея Бодина, главу российского Союза сахаропроизводителей.

"Среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности целого ряда предприятий отрасли. Например, таких, как Нурлатский сахарный завод в Татарстане, Мелеузовский — в Башкирии, Товарковский — в Тульской области. И это только пока. Если ситуация с мировыми и внутренними ценами не изменится, то под угрозой закрытия окажутся и другие сахарные заводы", цитирует издание слова Бодина.

С чего вдруг?

С 2016 года, как утверждает статистика Союзроссахара, в России производится свекловичного сахара намного больше, чем нужно потребителям. Поэтому на сегодня сформирован большой товарный запас.

В текущем сезоне 2019-2020 годов объем производства свекловичного сахара в России может превысить 6,7 млн тонн при потреблении 5,8-5,9 млн тонн.