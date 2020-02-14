За год в России упали продажи водки

По результатам прошлого года на территории РФ было реализовано на 1,7% меньше водки в натуральном и на 0,1% в денежном отношении, чем за 2018-й год.

Как передает Интерфакс, при этом двузначный рост продемонстрировали объемы продаж джина (27% в натуральном, 26% в денежном выражении) и виски (15% по обоим показателям). При такой положительной динамике джин в торговых точках начал дешеветь.

Существенно увеличились также продажи текилы (9% в натуральном, 11% в денежном выражении).

После падения в течение нескольких лет вновь положительную динамику стали показывать объемы продаж пива.