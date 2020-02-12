Долги россиян за 2019 год достигли триллионов рублей

Размер долга нефинансового сектора и домохозяйств в России по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам на начало января текущего года достиг 61 триллиона рублей, продемонстрировав рост за 2019-й год на 4,9 триллиона рублей, или на 8,6%, в основном благодаря росту банковского кредитования в рублях при уменьшении долгов секторов в зарубежной валюте. Эти цифры указываются в материалах ЦБ РФ.

Как передает Росбалт, долги нефинансового сектора выросли за прошедший год на 1,8 трлн рублей, или на 4,5%. Согласно оценкам Банка России, долги предприятий на 1 января 2020-го года достигли 41,918 трлн рублей.

При этом долги домохозяйств выросли за прошедший год на 3 трлн рублей — до 19,1 трлн рублей на 1 января, и