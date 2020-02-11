Россия будет поставлять уголь в КНР через Казахстан

С февраля текущего года поезда России могут транзитом через Казахстан транспортировать уголь в Китай. РФ ведет переговоры с Нур-Султаном о предоставлении 65%-й скидки на транзитные перевозки.

Об этом сообщает агентство Beijixing.

Запуск альтернативного экспортного направления позволит Кузбассу расширить направления поставок угля в КНР и ослабить нагрузку на железнодорожную сеть в дальневосточном регионе. Помимо этого, железные дороги Казахстана также заинтересованы в том, чтобы расширить транзитные перевозки, поскольку при этом они получат дополнительный грузопоток.

Отмечается, что, благодаря освоению рынка КНР, России удалось занять 3-ю позицию в мире по объемам экспорта угля после Австралии и Индонезии. Как ожидается, за 10-летний период экспорт угля в Китай может возрасти до 55 миллионов тонн в год.