С февраля текущего года поезда России могут транзитом через Казахстан транспортировать уголь в Китай. РФ ведет переговоры с Нур-Султаном о предоставлении 65%-й скидки на транзитные перевозки.
Об этом сообщает агентство Beijixing.
Запуск альтернативного экспортного направления позволит Кузбассу расширить направления поставок угля в КНР и ослабить нагрузку на железнодорожную сеть в дальневосточном регионе. Помимо этого, железные дороги Казахстана также заинтересованы в том, чтобы расширить транзитные перевозки, поскольку при этом они получат дополнительный грузопоток.
Отмечается, что, благодаря освоению рынка КНР, России удалось занять 3-ю позицию в мире по объемам экспорта угля после Австралии и Индонезии. Как ожидается, за 10-летний период экспорт угля в Китай может возрасти до 55 миллионов тонн в год.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.